Με αυτογκόλ στο 20′ (Τσαλόμπα), πέναλτι στο 27′ (Κέιν) κι ένα ακόμη γκολ του Άγγλου επιθετικού στο 63′ η Μπάγερν Μονάχου νίκησε στην «Αρένα του Μονάχου» την Τσέλσι (29′ Πάλμερ) στο «ρελαντί» με 3-1, για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι: Πώς παρατάχθηκαν

Ο Βινσέντ Κομπανί παρέταξε τη Μπάγερν με Νόιερ στην εστία, τους Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Τα και Στάνισιτς από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Κίμικ – Πάβλοβιτς στα χαφ, τους Ολίσε και Λουίς Ντίαζ στις πτέρυγες της επίθεσης, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και τον Γκνάμπρι πίσω από τον προωθημένο Κέιν.

Από την πλευρά του ο Έντσο Μαρέσκα κατέβασε τον Σάντσες στην εστία, τους Κουκουρέγια, Τσαλόμπα, Ανταραμπιόγιο και Γκουστό από τα αριστερά προς τα δεξιά, τους Καίσέδο – Τζέιμς στα χαφ, τους Πάλμερ και Πέδρο Νέτο αριστερά και δεξιά αντίστοιχα στα άκρα της επίθεσης και τον Φερνάντεζ πίσω από τον επιθετικό Ζοάο Πέδρο

Τρία γκολ σε 29 λεπτά

Καλό ρυθμό, με τη Μπάγερν να έχει την πρωτοβουλία είχε το παιχνίδι από το ξεκίνημά του. Οι Βαυαροί προηγήθηκαν με 2-0 από αυτογκόλ του Τσαλόμπα στο 20′ (μετά από ενέργεια του Ολίσε) και από εκτέλεση πέναλτι του Χάρι Κέιν στο 27′ με τον ίδιο τον Άγγλο επιθετικό να κερδίζει την εσχάτη των ποινών δύο λεπτά νωρίτερα από τον Καϊσέδο.

Κι ενώ φαινόταν πως η Τσέλσι έχει βγει εκτός αγώνα από πολύ νωρίς, μόλις δύο λεπτά αργότερα οι μπλε μείωσαν σε 2-1! Μετά από εξαιρετική κούρσα του Κόουλ Πάλμερ στην κόντρα και 1-2 με τον Γκουστό, ο πρώτος με σουτ στην κίνηση σημείωσε ένα πολύ όμορφο γκολ.

Λάθος και 3-1 με τον Κέιν

Στο δεύτερο μέρος δεν είχαμε πολλές φάσεις αν και ο ρυθμός παρέμεινε καλός. Η Μπάγερν είχε τη μπάλα στα πόδια της (ποσοστό κατοχής 60% και άνω), με την Τσέλσι να προσπαθεί να παίξει περισσότερο με αντεπιθέσεις αλλά να μην γίνεται επικίνδυνη πολλές φορές.

Ένα λάθος του Γκουστό στο 63′ ο Χάρι Κέιν δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο, έκανε το 3-1 για τη Μπάγερν και κάπου εκεί το ματς… σχόλασε…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα δύο γρήγορα γκολ των γηπεδούχων δεν βρήκαν απάντηση από την Τσέλσι που μείωσε γρήγορα με ένα εξαιρετικό γκολ, αλλά όσο η ώρα κυλούσε ήταν όλο και πιο ακίνδυνη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το αυτογκόλ του Τσαλόμπα έδωσε προβάδισμα από νωρίς στην Μπάγερν και ανάγκασε την Τσέλσι να ψάξει το γκολ με μεγαλύτερη ένταση και το πλήρωσε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Καϊσέδο έκανε ένα ερασιτεχνικό μαρκάρισμα που έδωσε την ευκαιρία στους Γερμανούς να διπλασιάσουν τα τέρματά τους από τα 11 βήματα πέντε λεπτά μετά το 1-0

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ισπανός διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσες χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR στο 25′ προκειμένου να υποδείξει την εσχάτη των ποινών στο άτσαλο μαρκάρισμα του Καϊσέδο στον Κέιν

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Σωστή η παρέμβαση του VAR για πέναλτι στη φάση του πέναλτι υπέρ της Μπάγερν. Στο 89′ η Τσέλσι σκόραρε με τον Πάλμερ όμως επίσης σωστά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ: 20’αυτ. Τσαλόμπα, 27’πεν., 63′ Κέιν -29′ Πάλμερ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 30 Σεπτεμβρίου η Τσέλσι υποδέχεται τη Μπενφίκα στις 22:00, ενώ την ίδια ημέρα και ώρα η ομάδα του Μονάχου φιλοξενείται στην Κύπρο από την Πάφο.