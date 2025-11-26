Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0

Η Τσέλσι κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στην Μπαρτσελόνα, νίκησε με 3-0 και ανέβηκε στην πρώτη οκτάδα της League Phase, δείχνοντας ότι βρίσκει ρυθμό στο κατάλληλο σημείο της σεζόν.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα μπήκε δυνατά και έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της. Η Τσέλσι πίεσε, έτρεξε και δεν άφησε την Μπαρτσελόνα να πάρει ανάσα. Το 1-0 ήρθε στο 27’, όταν ο Κουκουρέγια έκανε χαμηλή σέντρα, ο Εστεβάο προσπάθησε με τακουνάκι και η μπάλα χτύπησε στον Κουντέ πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Η Τσέλσι συνέχισε να κυριαρχεί και έφτασε στο 2-0 στο 55’. Ο εκπληκτικός Εστεβάο πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και «εκτέλεσε» τον Γκαρθία με δυνατό σουτ στο «γάμα». Το γήπεδο πήρε φωτιά, ενώ η Μπαρτσελόνα έδειχνε χωρίς λύσεις.

Το τελικό 3-0 γράφτηκε στο 73’. Ο Έντσο βρήκε κάθετα τον Ντελάπ και ο νεαρός φορ τελείωσε ψύχραιμα τη φάση, σφραγίζοντας τον θρίαμβο της ομάδας του Λονδίνου.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Τσέλσι έφτασε τους 10 βαθμούς και ανέβηκε στην 4η θέση. Αντίθετα, η Μπάρτσα του Χάνσι Φλικ έμεινε στους 7 και έπεσε 15η, με την οκτάδα να απομακρύνεται επικίνδυνα.

Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν 0-2

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει την αγωνιστική της πτώση. Μετά την ήττα από τη Νιουκάστλ, γνώρισε νέα αποτυχία απέναντι στη Λεβερκούζεν, χάνοντας 2-0 στο «Έτιχαντ» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Γκουαρδιόλα έμεινε στους 10 βαθμούς και κινδυνεύει να χάσει έδαφος στη μάχη της οκτάδας. Αντίθετα, η Λεβερκούζεν ανέβηκε στους 7 βαθμούς και έδειξε ότι μπορεί να διεκδικήσει θέση στην επόμενη φάση.

Οι Γερμανοί άνοιξαν το σκορ στο 23′. Ο Γκριμάλντο βρήκε χώρο στα αριστερά και εκτέλεσε με δυνατό διαγώνιο σουτ, νικώντας τον Έντερσον. Η Λεβερκούζεν πίεσε στη συνέχεια και δημιούργησε πολλές επικίνδυνες στιγμές.

Το 0-2 ήρθε στο 54′. Ο Πάτρικ Σικ εκμεταλλεύτηκε την ασταθή άμυνα της Σίτι και σκόραρε από κοντά, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Μαρσέιγ – Νιούκαστλ 2-1

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι – Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

