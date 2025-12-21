Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να συγκεντρώνει πάνω του το ενδιαφέρον της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, με τις εμφανίσεις του να επιβεβαιώνουν τη φήμη του ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της γενιάς του. Στα 18 του χρόνια, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεχωρίζει τόσο με τη φανέλα της Γκενκ όσο και με την Εθνική Ελλάδας, γεγονός που έχει ενεργοποιήσει τα ραντάρ κορυφαίων συλλόγων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αγγλικού «Team Talk», η Τσέλσι προστίθεται στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, μετά τις Μίλαν, Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ. Οι «μπλε» φέρονται να τον έχουν εντάξει στα μεταγραφικά τους πλάνα με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2026.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, οι Λονδρέζοι επιθυμούν να κινηθούν έγκαιρα, προκειμένου να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, ενόψει της αυξημένης ζήτησης που αναμένεται να υπάρξει για τον νεαρό άσο στο επόμενο διάστημα.

Σημαντικό ρόλο στο ενδιαφέρον της Τσέλσι φαίνεται να παίζει και η διαχρονικά καλή σχέση της με τη Γκενκ. Οι δύο σύλλογοι έχουν συνεργαστεί επιτυχημένα στο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τις μεταγραφές των Κέβιν Ντε Μπρόινε και Τιμπό Κουρτουά. Μια συνεργασία που οι Άγγλοι θα ήθελαν να συνεχίσουν, αυτή τη φορά με τον Καρέτσα, ο οποίος μέσα σε μόλις ενάμιση χρόνο έχει εκτοξεύσει την αγωνιστική και χρηματιστηριακή του αξία.