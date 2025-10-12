Το νέο «next big thing» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο κόσμο κάτω των 18 ετών για τη φετινή χρονιά, από το CIES Football Observatory, το οποίο εδρεύει στη Νοσατέλ της Ελβετίας και συναργέζεται με την FIFA.

O Καρέτσας «άφησε πίσω» μεγάλα ονόματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί επίσης ως «wonderkids» όπως ο Ιμπραχίμ Μπαγιέ της Παρί Σεν Ζερμέν και Χιλμπέρτο Μόρα της Τιχουάνα.

Tην περασμένη σεζόν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αγωνίστηκε 25 φορές με την φανέλα της Γκενκ και πέτυχε 2 γκολ ενώ επίσης «μοίρασε» δύο ασίστ.

Οι 10 κορυφαίοι ποδοσφαιριστές U18:

1. Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα-Γκενκ)

2. Ιμπραχίμ Μπαγιέ (Γαλλία-Παρί Σεν Ζερμέν)

3. Χιλμπέρτο Μόρα (Μεξικό-Τιχουάνα)

4. Όσκαρ Πιετουσέφσκι (Πολωνία-Γιαγκελόνια)

5. Νταβίντσι (Ισπανία-Χετάφε)

6. Βασίλιε Νόβιτσιτς (Σερβία-FK IMT)

7. Ονέστ Αχανόρ (Ιταλία-Αταλάντα)

8. Σεν Στερ (Ολλανδία-Άγιαξ)

9. Πέιτον Μίλερ (ΗΠΑ-Νιού Ινγκλαντ)

10. Ζόρτι Μόκιο (Ολλανδία-Άγιαξ)