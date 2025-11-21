Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του τόσο με την Εθνική Ελλάδας όσο και με τη Γκενκ, κερδίζοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως Λίβερπουλ, Νιουκάστλ, Έβερτον και Ντόρτμουντ. Παρά τις παρακολουθήσεις των ομάδων αυτών, ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα παραμείνει στο Βέλγιο για τα επόμενα χρόνια, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Γκενκ που τον δεσμεύει μέχρι το 2029.

🇬🇷Bayern Munich target Kos Karetsas, who just turned 18, has extended his contract with #Genk until mid-2029. Dortmund and some European 🇪🇺 clubs have been following the development of the Greek Young star 🌟.@hlnsport pic.twitter.com/RmXndRJXbX — Mega_sports (psalms 32-8)🇬🇭 (@megasports130) November 21, 2025

Η νέα συμφωνία έρχεται ένα χρόνο μετά την προηγούμενη ανανέωση, όταν ο Καρέτσας, 17 ετών τότε, είχε υπογράψει το μέγιστο τριετές συμβόλαιο, που έληγε το 2027. Η επέκταση έως το 2029 καθιστά πλέον πολύ πιο δύσκολη ή ακριβή οποιαδήποτε προσπάθεια απόκτησής του από ευρωπαϊκές ομάδες το προσεχές καλοκαίρι, διασφαλίζοντας στη Γκενκ τη διατήρηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή για τουλάχιστον ακόμη έξι σεζόν.