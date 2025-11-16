Η νέα έκθεση του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Μελετών (CIES) φέρνει στο προσκήνιο τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος καταλαμβάνει πλέον τη δεύτερη θέση στη λίστα με τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών στην ευρωπαϊκή αγορά, επιβεβαιώνοντας το πόσο γρήγορα ανεβαίνει η χρηματιστηριακή του αξία.

Ο ταλαντούχος Έλληνας μεσοεπιθετικός, που έχει ξεχωρίσει τόσο με τη φανέλα της Γκενκ όσο και με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας, όπου σκόραρε και απέναντι στη Σκωτία το Σάββατο (15/11), αποτιμάται πλέον από το CIES στα 27,93 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το ποσό βρίσκεται σχεδόν δίπλα στον κορυφαίο της λίστας, τον Ιμπραήμ Μπαγέ της Παρί Σεν Ζερμέν, από τον οποίο υπολείπεται λιγότερο από μισό εκατομμύριο.

Παράλληλα, ο Καρέτσας αφήνει πίσω του άλλα σπουδαία ευρωπαϊκά prospects, όπως τον Λέναρτ Καρλ της Μπάγερν Μονάχου, του οποίου η αξία εκτιμάται περίπου τέσσερα εκατομμύρια χαμηλότερα. Η ραγδαία αυτή άνοδος δεν αναδεικνύει μόνο το επίπεδο του Έλληνα παίκτη, αλλά και το σημαντικό οικονομικό κέρδος που ενδέχεται να εξασφαλίσει η Γκενκ σε μια μελλοντική μεταγραφή.