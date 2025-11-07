Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να ανεβαίνει και να επιβεβαιώνει το ταλέντο του, αποδεικνύοντας ότι ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που κάνουν αίσθηση στο εξωτερικό. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα και έναν τραυματισμό που τον άφησε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει επιστρέψει δυναμικά και οδηγεί την ομάδα του σε σημαντικά αποτελέσματα, ιδίως στην Ευρώπη.

Τι έχει κάνει ο Έλληνας διεθνής με την βελγική ομάδα

Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο Κύπελλο Βελγίου, όπου προσέφερε δύο ασίστ στη νίκη της Γκενκ επί της Μπρουσέλς, ο Καρέτσας έκανε ξανά τη διαφορά και στην 4η αγωνιστική του Europa League, στη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 4-3 επί της Μπράγκα. Με δύο εξαιρετικές ασίστ, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής συνέβαλε καθοριστικά στην ανατροπή, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Μόλις σε τρία ματς, ο Καρέτσας έχει ξεπεράσει την περσινή του συγκομιδή ασίστ, αποδεικνύοντας ότι είναι πλέον ένας από τους πιο αξιόπιστους δημιουργούς της ομάδας του. Με την αυτοπεποίθηση που του έχει δώσει η φετινή του πορεία, συνεχίζει να εξελίσσεται και να κλείνει θέση στις πρώτες επιλογές της Γκενκ, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.