Ο Άγιος Βαλεντίνος, γνωστός και ως Άγιος Βαλεντίνος της Ρώμης, υπήρξε ευρέως αναγνωρισμένος Ρωμαιοκαθολικός άγιος του 3ου αιώνα. Τιμάται στις 14 Φεβρουαρίου και από τον Μεσαίωνα συνδέεται με την παράδοση της ρομαντικής αγάπης.

Ο Άγιος Βαλεντίνος ήταν ιερέας στη Ρώμη και προσέφερε βοήθεια στους Χριστιανούς που υφίσταντο διώξεις. Μαρτύρησε και ενταφιάστηκε σε χριστιανικό κοιμητήριο κοντά στο Πόντε Μίλβιο της βόρειας Ρώμης, στη Βία Φλαμινία, στις 14 Φεβρουαρίου — ημερομηνία που από το 496 καθιερώθηκε ως Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Τα λείψανά του φυλάχθηκαν στην Εκκλησία και τις Κατακόμβες του Αγίου Βαλεντίνου (Catacombe di San Valentino), που αποτέλεσαν σημαντικό τόπο προσκυνήματος κατά τον Μεσαίωνα. Αργότερα, μεταφέρθηκαν στην εκκλησία Σάντα Πρασσέντε κατά το ποντιφικάτο του Νικολάου Δ΄. Το λουλουδοσκέπαστο κρανίο του εκτίθεται σήμερα στη βασιλική της Σάντα Μαρία ιν Κοσμεντίν στη Ρώμη, ενώ άλλα λείψανα βρίσκονται στην Καρμελιτική Εκκλησία του Δουβλίνου, αποτελώντας σημείο προσκυνήματος για όσους αναζητούν αγάπη.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Τζακ Μπ. Όρατς του Πανεπιστημίου του Κάνσας, ο Άγιος Βαλεντίνος της Ρώμης και ο Άγιος Βαλεντίνος του Τέρνι θεωρούνται “αφηρημένοι των πράξεων των δύο αγίων που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε μοναστήρι στην Ευρώπη”.

Ο εορτασμός και η τιμή του Αγίου

Στην Αγγλικανική και τις Λουθηρανικές Εκκλησίες, ο Άγιος Βαλεντίνος τιμάται στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζεται στις 6 Ιουλίου. Το 1969 η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τον αφαίρεσε από το Γενικό Ρωμαιοκαθολικό Ημερολόγιο, διατηρώντας όμως τη μνήμη του στα τοπικά ημερολόγια. Παραμένει αναγνωρισμένος άγιος και αναφέρεται στη Ρωμαιοκαθολική Μαρτυρολογία στις 14 Φεβρουαρίου.

Η πορεία των λειψάνων του Αγίου Βαλεντίνου

Το σώμα του Αγίου τάφηκε το 270 στις κατακόμβες της Αγίας Πρισκίλλας. Για αιώνες τα ίχνη των λειψάνων του παρέμεναν άγνωστα, έως ότου ο τάφος του αποκαλύφθηκε το 1815 και το λείψανο δωρήθηκε σε ιερέα. Έπειτα, τα λείψανα επανεμφανίστηκαν το 1907 στη Μυτιλήνη, όπου φυλάχθηκαν στην Καθολική Εκκλησία, γνωστή ως «Φραγκοκλησιά», κάτω από την Αγία Τράπεζα.

Το 1990, τα λείψανα μεταφέρθηκαν από τον Φραγκισκανό πατέρα Τορκουάτο Μορίνι στην Αθήνα, καθώς η Εκκλησία της Μυτιλήνης δεν είχε πλέον μόνιμο εφημέριο. Τοποθετήθηκαν στο παρεκκλήσι του Τάγματος των Καπουτσίνων, αφιερωμένο στους Αγίους Φραγκίσκο και Κλάρα, στην οδό Γκυϊλφόρδου 7, κοντά στην πλατεία Βικτωρίας.

Η επιστροφή στη Μυτιλήνη

Στις 12 Φεβρουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε απότμηση τμήματος των λειψάνων από τον αρχιεπίσκοπο των Καθολικών των Αθηνών κ. Νικόλαο, παρουσία του πατέρα Γαβριήλ Ριγκέτο. Το τμήμα αυτό παραδόθηκε στον αρχιεπίσκοπο Νάξου, Τήνου, Άνδρου και Μυκόνου, με την ιδιότητά του ως Αποστολικού Τοποτηρητή της Καθολικής Επισκοπής Χίου, προκειμένου να επιστραφεί στη Μυτιλήνη.

Οι εργασίες που τα… πηγαίνουν ξανά στη Μυτιλήνη

Η πολυετής περιπλάνηση των λειψάνων του Αγίου Βαλεντίνου επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2014, με την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής στον Καθεδρικό Ενοριακό Ναό της Μεταστάσεως της Θεοτόκου στη Μυτιλήνη.

Τα οστά του Αγίου επρόκειτο να επιστρέψουν στον τόπο όπου βρίσκονταν έως το 1990, για να παραμείνουν εκεί μόνιμα, τιμώντας τη μακραίωνη σχέση του νησιού με τον προστάτη της αγάπης.