Μια σοκαριστική αποκάλυψη στα Ψαχνά Ευβοίας έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς κατά τη διάρκεια εκταφής ενός 46χρονου άνδρα εντοπίστηκε μέσα στον τάφο του ένα χειρουργικό ψαλίδι, γεγονός που παραπέμπει σε τραγικό ιατρικό λάθος.

Η υπόθεση αφορά έναν άνδρα, που απεβίωσε το 2020. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να διερευνήσουν, πώς το ιατρικό εργαλείο παρέμεινε στο σώμα του επί σειρά ετών, με το εύρημα να αποκαλύπτεται έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, όπως αναφέρει το eviathema.gr.

Το περιστατικό ήρθε στο φως πριν από λίγες ημέρες, όταν ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος ταφής και πραγματοποιήθηκε η εκταφή. Οι υπάλληλοι του κοιμητηρίου έκπληκτοι εντόπισαν ανάμεσα στα οστά του εκλιπόντος το μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν χειρουργικό ψαλίδι.

Το εύρημα αυτό θεωρείται αδιάψευστη ένδειξη σοβαρής ιατρικής παράλειψης, που πιθανότατα συνέβη σε κάποια από τις επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί ο 46χρονος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Η δικαιοσύνη αναμένεται να παρέμβει άμεσα, ενώ θα εξεταστεί λεπτομερώς το ιατρικό ιστορικό του θανόντος, προκειμένου να εντοπιστεί το νοσοκομείο, η χρονική περίοδος και η συγκεκριμένη χειρουργική πράξη κατά την οποία συνέβη το μοιραίο λάθος.