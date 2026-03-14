Έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια από την ημέρα που ένα ιατρικό λάθος στοίχισε τη ζωή σε ένα 14χρονο κορίτσι, τη Γωγώ και ο πατέρας της, ιερέας, εξακολουθεί να πενθεί και ζητά, αν όχι δικαίωση, τουλάχιστον μία συγγνώμη για τον χαμό του παιδιού του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η οικογένεια απευθύνθηκε σε γιατρό εξειδικευμένο στην παιδική παχυσαρκία, ελπίζοντας σε μια ασφαλή ιατρική λύση. Όπως περιγράφει ο πατέρας, ο γιατρός τους διαβεβαίωσε πως «σε 12 ημέρες, το παιδί σου θα πάει στο γυμναστήριο ξανά». Ο ίδιος ομολογεί: «Το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν πήρα δεύτερη και τρίτη γνώμη από άλλους γιατρούς. Ήμουν ευκολόπιστος».

Η 14χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργείο γαστρικού δακτυλίου και πήρε εξιτήριο. Τρεις ημέρες αργότερα, επέστρεψε στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους και λίγο μετά άφησε την τελευταία της πνοή. Ένα μεγάλο «γιατί» εξακολουθεί να βασανίζει την οικογένεια.

«Δεν στέρησε μόνο το παιδί το δικό μου, στέρησε το παιδί και από τη μάνα του. (…) Εμάς μας ρώτησαν τι περάσαμε και τι περνάμε;» αναρωτιέται ο πατέρας της Γωγώς.

Καταγγελίες για δόλο

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο πατέρας κάνει λόγο για δόλο και όχι για αμέλεια, περιγράφοντας τον Γολγοθά που έζησε η κόρη του. «Εγχειρίζεις ένα παιδί την Τρίτη και Τετάρτη φεύγεις για Γερμανία χωρίς να αφήσεις κάποιον πίσω σου; Και αυτό δεν έχει δόλο; Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει πίσω αυτό το παιδί. Εμείς πήγαμε με μία αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο. Δεν ντρέπονται λίγο;» δηλώνει συγκλονισμένος.

Το όνειρο που ράγισε καρδιές

Ο πατέρας Βησσαρίων περιγράφει και ένα όνειρο που τον σημάδεψε: «Βλέπω τη Γωγώ ντυμένη στα λευκά. “Μπαμπά μου γιατί είσαι εδώ;” Λέω “Γωγώ μου τι είναι εδώ;” “Μπαμπά πρέπει να φύγεις, δεν είναι για σένα αυτός ο τόπος, πρέπει να γυρίσεις πίσω στη μαμά και στα παιδιά. Είμαι καλά”, μου λέει, “χαίρομαι, θέλω μόνο να μην κλαίτε”».

Η 14χρονη ήταν γεμάτη χαρά και ελπίδα πριν από το χειρουργείο, πιστεύοντας ότι η ζωή της θα άλλαζε. Ωστόσο, δεν πρόλαβε ποτέ να χαμογελάσει ξανά. Σύμφωνα με τον πατέρα της, ο γιατρός που πραγματοποίησε την επέμβαση είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.