Η Αλεξία Έβερτ μιλά με συγκλονιστική ειλικρίνεια για το ιατρικό λάθος που σημάδεψε τη ζωή της οικογένειάς της. Η κόρη του Μιλτιάδη Έβερτ περιγράφει πώς μια απλή εξέταση μετατράπηκε σε έναν μακρύ και επώδυνο δικαστικό και προσωπικό Γολγοθά, με αφορμή τον πονοκέφαλο του συζύγου της, Γιώργου Αλβέρτη.

Όλα ξεκίνησαν από μια φαινομενικά αθώα ενόχληση. Ένας επίμονος πονοκέφαλος οδήγησε τον Γιώργο Αλβέρτη στο νοσοκομείο για μια τυπική μαγνητική τομογραφία. Δύο ημέρες αργότερα, η ζωή της Αλεξίας Έβερτ και της οικογένειάς της είχε αλλάξει ριζικά.

«Μου ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι. Είχα πάει στη δουλειά μου να εργαστώ μια κανονική μέρα. Και ο άνδρας μου πήγε με πονοκέφαλο να κάνει εξετάσεις, γιατί προφανώς πρέπει να ήταν οδυνηρός για να αποφασίσει να κάνει μαγνητική», αφηγείται η ίδια στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ και τη Ρέα Βιτάλη, περιγράφοντας τις στιγμές που η κανονικότητα διαλύθηκε μέσα σε λίγες ώρες.

Το χειρουργείο που κράτησε «αιώνες»

Η διάγνωση έδειξε καλοήθη κύστη στον εγκέφαλο, στην τρίτη κοιλία. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η επέμβαση θα ήταν σύντομη, η πραγματικότητα αποδείχθηκε δραματικά διαφορετική.

«Ήταν ένα χειρουργείο που μας είπαν ότι θα διαρκέσει δυόμιση-τρεις ώρες και διήρκησε οκτώ. Από εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το λέω αυτό με κάθε γνώση γιατί ήμουν σε ένα περιβάλλον όπου υπήρχαν και άλλοι γιατροί, μιλούσαν οι άλλοι γιατροί, μέχρι που έλεγαν “τι κάνανε στον άνθρωπο;”. Πήγα στο εξωτερικό με τις εξετάσεις. Μου λένε “τι κάναν εδώ;”», αναφέρει χαρακτηριστικά η Αλεξία Έβερτ.

«Έκανε τρεις εβδομάδες να ανέβει στο δωμάτιο. Γιατί από κακή αντιμετώπιση… και δεν ξέρω αν έγιναν και χειρουργικά λάθη, έμεινε τρεις εβδομάδες στην εντατική. Δεν πήγαμε απ’ το χειρουργείο μια μέρα στην εντατική και μετά στο δωμάτιο την ίδια μέρα, που έτσι μας το είχαν παρουσιάσει.»

«Είχαν το θράσος να λένε “μην κάνετε πολλές ερωτήσεις, είναι καλά“. Ένας γιατρός μού είπε ότι θα γίνει καλύτερα από πριν. Του απάντησα πως δεν υπάρχει καλύτερο από πριν για τον Αλβέρτη. Ήταν ένα αστέρι, από άποψη συναισθηματικής νοημοσύνης, IQ, EQ…»

Η σιωπή των ειδικών και η μάχη στην εντατική

Σύμφωνα με την εξομολόγηση της συζύγου του, ο Γιώργος Αλβέρτης δεν επέστρεψε ποτέ στο δωμάτιο την ίδια ημέρα, όπως είχε προγραμματιστεί. Αντίθετα, παρέμεινε τρεις εβδομάδες στην εντατική, λόγω κακής αντιμετώπισης και πιθανών χειρουργικών σφαλμάτων.

Όταν η κουβέντα φτάνει στη στάση των συναδέλφων των θεραπόντων ιατρών και την προοπτική να καταθέσουν στο δικαστήριο, η Αλεξία Έβερτ είναι αφοπλιστική: «Λούηδες. “Ξέρεις… δεν μπορώ… δεν είναι κι η ειδικότητά μου ακριβώς…”. Υπήρχε μεγάλη κίνηση μέσα έξω απ’ την κλινική. Ερχόντουσαν, το μάθαιναν, μαθεύτηκε πολύ γρήγορα γιατί και ο Γιώργος είχε τεράστιο κύκλο γνωστών. Ζητούσε ο πατέρας μου να είναι μέσα στις συσκέψεις… ήξεραν την ιστορία όλοι από το Α ως το Ω».

Σήμερα, 23 χρόνια μετά, η δικαστική διαμάχη και οι κακοδικίες αποτελούν μέρος μιας δύσκολης καθημερινότητας που η οικογένεια δεν επέλεξε. Ο Γιώργος Αλβέρτης, κάποτε γεμάτος φως και ενέργεια, ζει πλέον χωρίς τη μνήμη του, με την Αλεξία να στέκεται δίπλα του, μετατρέποντας τον πόνο σε δύναμη και το τραύμα σε αντοχή.