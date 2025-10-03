Μία ακόμη περίπτωση ιατρικού λάθους συνέβη στο Αγρίνιο, όταν μπέρδεψαν τις εγκύους και έδωσαν τα φάρμακα γυναίκας που μόλις είχε αποβάλει σε μία άλλη εγκυμονούσα, που βρισκόταν σε διπλανά δωμάτια, με αποτέλεσμα να γεννήσει πρόωρα.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, η μία γυναίκα που ήταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, νόμιζε ότι έχουν σπάσει τα νερά και πήγε στο νοσοκομείο, όπου της έκαναν εξετάσεις, ωστόσο δεν γεννούσε ακόμη. Προληπτικά όμως της έκαναν εισαγωγή και της έδωσαν τρία υπογλώσσια. Δέκα λεπτά αργότερα, έχοντας αντιληφθεί το λάθος, της ζήτησαν να τα φτύσει. Ωστόσο η ίδια τους είπε, πως πλέον τα χάπια είχαν λιώσει και δεν μπορούσε να τα φτύσει. Ακολούθησε πανικός, αλλά τελικά το μωρό γεννήθηκε με καισαρική. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, τα χάπια έπρεπε να τα πάρει άλλη γυναίκα, της οποίας το έμβρυο είχε πεθάνει και έπρεπε να κάνει απόξεση.

Τι λέει η γυναίκα που της χορήγησαν λάθος φάρμακο

Μέσα στον πόνο της η γυναίκα στην οποία χορηγήθηκε το λάθος φάρμακο, μίλησε στην εκπομπή Live News και δεν έκρυψε την απόγνωση, την πικρία, αλλά και την προσδοκία της να μπει τελεία στην ιστορία. «Πήγαμε, κάναμε κάποιες εξετάσεις εκεί και θα φεύγαμε το επόμενο πρωί, που θα με ξαναβλέπανε. Μου είπαν, ότι είχα κολπικά υγρά και στις 6:00 το πρωί έρχεται η μαία και μου δίνει τρία χάπια και μετά από λίγη ώρα ξαναμπήκε μέσα και μου είπαν να τα βγάλω. Πήγαμε στον καρδιοτοκογράφο να ακούσουμε την καρδιά του μωρού, αλλά δεν ακουγόταν καλά και με βάλανε γρήγορα, χωρίς να με ενημερώσουν πως πάμε για καισαρική. Εγώ είχα αγχωθεί για το παιδί κυρίως. Με ετοιμάσαμε γρήγορα για καισαρική, αλλά αφήσαμε να μπούμε. Ευτυχώς το παιδί μου ήταν καλά. Ήταν να τα δώσουν (τα χάπια) σε μία άλλη γυναίκα, που ήταν στο διπλανό δωμάτιο και τα έδωσαν σε μένα. Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη. Όχι ότι μετράει».

Τι λέει η νοσηλεύτρια που έδωσε το φάρμακο στην λάθος γυναίκα

Η νοσηλεύτρια που έδωσε το φάρμακο στη λάθος γυναίκα, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή του MEGA, περιγράφοντας τα όσα έγιναν εκείνη την ημέρα. «Ετοίμαζα το δίσκο και άρχισα να φτιάχνω τα παυσίπονα των γυναικών. Εκείνη την ώρα ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο και με ενημερώνει η συνάδελφος, ότι ήταν η προϊσταμένη εφημερίας και ζήτησε στοιχεία για την δύναμη της κλινικής. Περίπου στις 6:05 χτυπάει ξανά το τηλέφωνο και ενώ ήμουν σε κίνηση νοσηλείας, με ενημερώνει η συνάδελφος, ότι ήταν ο εφημερεύων ιατρός και έδωσε προφορική εντολή να χορηγηθούν τρεις ταμπλέτες cytotec υπογλώσσια στη γυναίκα που είχε παλίνδρομη κύηση. Επιστρέφω, παίρνω τα χάπια και μπαίνω στο δωμάτιο 102 και δίνω τα φάρμακα στην άλλη γυναίκα, που ήταν έγκυος 37 εβδομάδων» περιέγραψε αρχικά η νοσηλεύτρια.

Συνέχισε δε λέγοντας: «Της είπα να τα βάλει κάτω από την γλώσσα. Ήταν μαζί με τον σύζυγό της. Με ρώτησε ο σύζυγος: “Τι είναι αυτά τα φάρμακα” και τους είπα ότι είναι για συσπάσεις της μήτρας. Ολοκληρώνω την νοσηλεία στο θάλαμο και μπαίνω στο δωμάτιο 103. Μόλις μπήκα στο 103, τότε κατάλαβα αμέσως το λάθος κι επειδή γνωρίζω το φάρμακο, δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο ούτε τη γυναίκα, ούτε το έμβρυο και ενήργησα αμέσως. Εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και ενημέρωσα αμέσως την συνάδελφο και την ρώτησα: “Έπρεπε σε εκείνη να δώσω το φάρμακο;”. Ρώτησα τη γυναίκα: “Ήπιατε τα φάρμακα που σας έδωσα;”. Μου απάντησε: “Ναι τα ήπια” και της είπα, αν κάποιο από τα χάπια δεν έχει λιώσει, να το φτύσει. Ενημέρωσα την γυναίκα και το σύζυγο: “Συγγνώμη, έκανα λάθος”.

Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου, για να μην πανικοβάλλω τη γυναίκα. Της είπα να σηκωθεί και να πάει στον καρδιοτοκογράφο. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, για να μην υπάρξει πρόβλημα ούτε στη γυναίκα, ούτε στο έμβρυο. Ενημέρωσα τον γιατρό που εφημέρευε. Ήμουν ειλικρινής, είχα το θάρρος και την ηθική και δεν απέκρυψα το λάθος μου. Ήμουν πολύ ταραγμένη και συνάδελφοι με οδήγησαν στο χώρο ανάνηψης. Μέτρησαν την πίεσή μου και μου έδωσαν χάπι για την ταχυκαρδία. Ζήτησα συγνώμη».

Ξανά έγκυος η γυναίκα

Η γυναίκα ωστόσο που αναγκάστηκε να γεννήσει πρόωρα με καισαρική εξαιτίας αυτού του λάθους, έχει κινηθεί ήδη νομικά σε βάρος του νοσοκομείου, ενώ όπως αποκάλυψε την εκπομπή Live News, είναι πάλι έγκυος. «Δεν πρόκειται για ένα απλό λάθος, πρόκειται για συστηματική αμέλεια. Έχω ήδη κινηθεί νομικά, από ευθύνη. Αυτό που ζήσαμε σε αυτό το νοσοκομείο, να μην το ζήσει κανείς», δήλωσε.

Ο δικηγόρος της εγκύου που της έδωσαν τα λάθος φάρμακα, μιλώντας στην εκπομπή ανέφερε, πως είναι σε εξέλιξη η ποινική διαδικασία αυτής της υπόθεσης. «Η νοσηλεύτρια που έδωσε τα φάρμακα, έχει αποδεχθεί πλήρως την ευθύνη της και έχει κάνει χρήση συγκεκριμένη διάταξη του ποινικής δικονομίας για διαπραγμάτευση και της έχει επιβληθεί ήδη ποινή», κατέληξε ο δικηγόρος.