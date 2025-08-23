Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Κρυονέρι του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία 30χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της μετά από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, όλα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (21/8), όταν η γυναίκα, με καταγωγή από το Κρυονέρι Λαγκαδά, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στο σπίτι της.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για την άμεση διακομιδή της στήθηκε «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά. Περιπολικό άνοιγε τον δρόμο προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα εισήχθη διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.