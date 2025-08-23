Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα από την περιοχή του Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού, μετά από καταγγελία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 26χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δύο εμπλεκόμενοι διατηρούν συγγενική σχέση μεταξύ τους, καθώς πρόκειται για θείο και ανιψιά. Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον οικισμό Τσαϊρια.

Κατηγορίες για προσβολή και επίθεση

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να «προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια» της 26χρονης και στη συνέχεια να την άρπαξε από τον λαιμό και να την γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Κατόπιν της σύλληψης, ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.