Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών, φέρονται να επιτέθηκαν σε έναν 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι λεκτικά προσέβαλαν το θύμα, το χαστούκισαν και προχώρησαν σε γρονθοκοπήματα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικές αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό, προχωρώντας στη σύλληψη του 15χρονου και του 17χρονου δράστη, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τρίτου ατόμου ηλικίας 16 ετών. Σε βάρος και των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων καθώς και για εξύβριση.

Έρευνα των Αρχών για το Περιστατικό

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς, λαμβάνοντας καταθέσεις και εξετάζοντας μαρτυρίες, προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης. Οι αρχές εξετάζουν αν το περιστατικό σχετίζεται με προσωπικές διαφορές, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας ανησυχία σχετικά με την ένταση της βίας μεταξύ ανηλίκων στις αστικές περιοχές.