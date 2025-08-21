Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν την Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, κατηγορούμενοι για εκτεταμένες φθορές και κλοπές στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Ιτέας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν αρχικά δύο από τους ανήλικους, οι οποίοι αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους. Από την αστυνομική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι είχαν προηγουμένως προκαλέσει ζημιές στο σχολικό συγκρότημα. Παράλληλα, στον χώρο του σχολείου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα τσαντάκι που περιείχε οινόπνευμα, αποσμητικό σπρέι και έναν αναπτήρα. Στη συνέχεια, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν και οι άλλοι δύο ανήλικοι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τρεις από τους ανηλίκους είχαν σχηματίσει εγκληματική ομάδα ήδη από τα τέλη Μαΐου, ενώ ο τέταρτος προστέθηκε στην ομάδα στις αρχές Αυγούστου. Σκοπός τους ήταν η επαναλαμβανόμενη πρόκληση φθορών και η διάπραξη κλοπών στο ίδιο σχολείο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι κατά το διάστημα από 20 Μαΐου έως και 20 Αυγούστου 2025, είχαν διαπράξει συνολικά επτά πράξεις φθοράς ξένης περιουσίας, τρεις κλοπές και μία απόπειρα κλοπής. Σε νομότυπες κατ’ οίκον έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων, κυρίως ηλεκτρονικός εξοπλισμός, που είχε αφαιρεθεί από το σχολείο.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται: κεντρικές μονάδες υπολογιστών, φορητοί υπολογιστές, tablet, οθόνες, ηχεία, «ποντίκια», πληκτρολόγια, ακουστικά, πλακέτες, κάμερες, τροφοδοτικά, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, φορτιστές, καλώδια διαφόρων ειδών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 610 ευρώ. Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ – κατά περίπτωση – κατηγορούνται και για απόπειρα εμπρησμού, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και πέντε γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους. Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας, ενώ οι τρεις από τους τέσσερις ανήλικους οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν στις ανακριτικές αρχές. Ο τέταρτος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε τοπικό νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας διαβεβαιώνει πως οι επιχειρήσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Δελφών επιβεβαιώνει ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 20 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον χώρο του Γυμνασίου Ιτέας, κατά την οποία εντοπίστηκαν άτομα εντός του σχολείου και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας για προανάκριση.

Ο Δήμος ενημερώνει επίσης ότι βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τη διευθύντρια του σχολείου, κα Χρ. Γατού, για την καταγραφή των ζημιών, ενώ άμεσα θα προχωρήσει σε καθαρισμό και αποκατάσταση των φθορών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.