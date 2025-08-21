Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι σκοπεύει να κάνει περιπολίες στους δρόμους της Ουάσιγκτον το βράδυ, συνοδευόμενος από την αστυνομία και τον στρατό. Η δήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Θα βγω έξω απόψε, νομίζω, με την αστυνομία και με τον στρατό, φυσικά», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη ραδιοφωνική εκπομπή του δημοσιογράφου του Newsmax, Τοντ Στάρνες.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, οι ακριβείς λεπτομέρειες για τα σχέδια του προέδρου βρίσκονται υπό διαμόρφωση και αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση.

Στρατιωτική παρουσία στην Ουάσιγκτον και αντιδράσεις

Ο Τραμπ προχώρησε πρόσφατα στη κινητοποίηση χιλιάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών πρακτόρων στην Ουάσιγκτον, επικαλούμενος – όπως ο ίδιος περιέγραψε – ένα «κύμα βίαιης εγκληματικότητας» στην πόλη. Ωστόσο, δημοτικοί αξιωματούχοι αντέκρουσαν αυτήν την τοποθέτηση, σημειώνοντας πως τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία από τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές δείχνουν ότι το βίαιο έγκλημα έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση μετά από μια έντονη αύξηση το 2023.

Επισκέψεις κυβερνητικών αξιωματούχων και αντιδράσεις διαδηλωτών

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησαν χθες επίσκεψη στα στρατεύματα που βρίσκονται στο Union Station, τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί, διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο και τους αποδοκίμαζαν, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην πόλη.