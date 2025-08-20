Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί και το μεσημέρι της Τρίτης 19 Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Αχαρνών, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στόχος της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός και η σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και υποστηρίχθηκε με τη συνεργασία του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και με τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Στο πλαίσιο της συντονισμένης επέμβασης, συνελήφθησαν δύο άτομα, μία 40χρονη γυναίκα και ένας 35χρονος άνδρας. Εναντίον τους σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς κατηγορούνται – κατά περίπτωση – για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αποκάλυψη εγκληματικής δράσης και κατασχεθέντα ευρήματα

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, προηγήθηκε συστηματική αξιολόγηση πληροφοριών και στοχευμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ (profiling), που οδήγησαν στην ταυτοποίηση της παράνομης δράσης των δύο συλληφθέντων στη διακίνηση ναρκωτικών, ειδικά σε άτομα που τους επισκέπτονταν στις οικίες τους.

Η έρευνα στα σπίτια έφερε στο φως μια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 1,1 γραμμαρίων, την οποία η 40χρονη κατείχε για λογαριασμό και του συγκατηγορούμενου της. Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα ξύλινο ρόπαλο μήκους 60 εκατοστών από την ίδια, ενώ ο 35χρονος βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο μήκους 80 εκατοστών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα καθώς και το ποσό των 2.596 ευρώ, το οποίο αποδίδεται σε έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Επέκταση της επιχείρησης και προσαγωγές

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους σε τρεις ακόμη κατοικίες, κατά τους οποίους προσήχθησαν τρία άτομα για εξακρίβωση της δικαστικής τους ταυτότητας.

Σημειώνεται, ότι η 40χρονη είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς έχει κατηγορηθεί για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ σε βάρος της έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.