Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στις φυλακές Κορυδαλλού, με σκοπό την καταπολέμηση της παραβατικότητας εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος. Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, όλοι έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των στοχευμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε συνολικά εννέα κελιά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια μαχαίρια, ένας σουγιάς, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι έρευνες διενεργήθηκαν «κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών» που είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές.

Κατασχέσεις ναρκωτικών και οδηγία στον εισαγγελέα

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν στον εξωτερικό χώρο της πτέρυγας κρυμμένες σε θάμνους επτά συσκευασίες που περιείχαν μικροποσότητες κάνναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω διαδικασίες.