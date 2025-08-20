Δύο άτομα, ένας 35χρονος και μία 40χρονη, συνελήφθησαν στις Αχαρνές στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Αυγούστου. Η επιχείρηση είχε στόχο την αντιμετώπιση της αυξημένης εγκληματικότητας στην περιοχή.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αστυνομικές ενέργειες και συλλήψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, η δράση της αστυνομίας ακολούθησε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση της εγκληματικής δραστηριότητας των δύο κατηγορουμένων. Όπως προέκυψε, φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά σε άτομα τα οποία προσέρχονταν στις οικίες τους.

Κατά τη διάρκεια οργανωμένης έρευνας, η 40χρονη εντοπίστηκε στην κατοικία της να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου, αλλά και ένα ξύλινο ρόπαλο μήκους 60 εκατοστών. Επίσης, ο 35χρονος εντοπίστηκε να φέρει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο μήκους 80 εκατοστών.

Κατασχεθέντα αντικείμενα και περαιτέρω προσαγωγές

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις επιπλέον αντικειμένων, μεταξύ των οποίων δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 2.596 ευρώ. Είναι αξιοσημείωτο ότι η 40χρονη έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, ενώ της έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος από τη Δικαιοσύνη.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης διεξήχθησαν έρευνες σε τρεις ακόμα οικίες, από όπου προσήχθησαν επιπλέον τρία άτομα για εξακρίβωση ταυτότητας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.