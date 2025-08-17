Σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κατάσχεσης ναρκωτικών ουσιών των τελευταίων ετών, ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντόπισαν και κατάσχεσαν ποσότητα μισού τόνου της ψυχοτρόπου ουσίας KHAT στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από επίσημη ανακοίνωση των Αρχών.

Το KHAT, ευρύτερα γνωστό και ως «φυσική κόκα», αποτελεί μία εξαρτησιογόνο ουσία που προέρχεται από το φυτό Catha Edulis. Η καλλιέργειά του εντοπίζεται κυρίως στο Κέρας της Αφρικής, στη Νότια Αραβική Χερσόνησο καθώς και σε χώρες της ανατολικής Αφρικανικής ακτής.

Η πορεία του φορτίου και ο εντοπισμός

Η ποσότητα της απαγορευμένης ουσίας ήταν καμουφλαρισμένη σε τέσσερις φορτωτικές, με περιεχόμενο που είχε δηλωθεί ως κουρτίνες, σεντόνια και υφάσματα. Το φορτίο είχε ως σημείο προέλευσης το Ισραήλ και τελικό προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικού ελέγχου στο αεροδρόμιο, ειδικοί ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου, στη «αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων» του διεθνούς αερολιμένα, εντόπισαν τα κρυμμένα δέματα, που περιείχαν αποξηραμένα φύλλα KHAT. Η συνολική ποσότητα που κατασχέθηκε εκτιμάται πως ανέρχεται σε μισό τόνο, με εκτιμώμενη οικονομική αξία κοντά στο 1.500.000 ευρώ.

Το μεγαλύτερο χτύπημα στο KHAT επί ελληνικού εδάφους

Η συγκεκριμένη κατάσχεση αποτελεί τη μεγαλύτερη όλων των εποχών στον εντοπισμό της ναρκωτικής ουσίας KHAT στη χώρα μας. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της υπόθεσης, σημειώνεται ότι η προηγούμενη μεγαλύτερη ποσότητα κατασχέθηκε επίσης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2014 και ανήλθε στα 458 κιλά, ενώ η τελευταία καταγεγραμμένη κατάσχεση είχε πραγματοποιηθεί το 2022 και αφορούσε μόλις 34 κιλά του ίδιου ναρκωτικού.