Τη συμμετοχή έξι παιδιών ηλικίας 13 και 14 ετών στην εκδήλωση πυρκαγιών στην περιοχή της Ερέτριας στην Εύβοια ερευνούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, οι έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχουν προαγάγει για εξηγήσεις, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έξι παιδιά ηλικίας 13 και 14 ετών, μαζί με τους κηδεμόνες τους. Πρόκειται για πέντε αγόρια και ένα κορίτσι -κάποια είναι αδέρφια- που δεν είχαν κληθεί την προηγούμενη φορά, στις 4 Αυγούστου, όταν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών προσήχθησαν για πρώτη φορά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα, δύο ανήλικα παιδιά που φέρονται να έβαζαν φωτιές εσκεμμένα στην περιοχή της Αμαρύνθου και οι γονείς τους ως έχοντες την επιμέλειά τους.

Οι νέες έρευνες ξεκίνησαν μετά από εισαγγελική παραγγελία και τη συγκέντρωση αξιοποιήσιμων πληροφοριών, με τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως να δημιουργούν σοβαρότατα ερωτήματα. Στην κατοχή των Αρχών βρίσκεται και βιντεοληπτικό υλικό, που εξετάζεται, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια ομάδα περίπου οκτώ ατόμων συνολικά, που φέρονται να έβαζαν συστηματικά φωτιές τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή.