Νέα διάσταση λαμβάνουν οι έρευνες για τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, προέκυψε σημαντική εξέλιξη μετά την προσαγωγή ενός 57χρονου άνδρα. Ο συγκεκριμένος, κατά την προανακριτική διαδικασία, παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε τέσσερις εμπρησμούς που σημειώθηκαν ανήμερα της εορτής του Δεκαπενταύγουστου στο νησί.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, οι φωτιές αφορούσαν τρεις περιπτώσεις σε υπαίθριους χώρους και μία σε μια νταλίκα φορτωμένη με ζωοτροφές – περίπου 400 μπάλες άχυρου – προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ υπήρξε και άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από αρμόδιες πηγές, ο 57χρονος εντοπίστηκε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με άνδρες της Ασφάλειας. Οι αρχές κατάφεραν να συλλέξουν οπτικό υλικό από βίντεο, καθώς και πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή του.

Κίνητρα και μεθοδικότητα πίσω από τους εμπρησμούς

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ανάκρισης, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε πως τις δύο πρώτες φωτιές τις έβαλε το πρωί της 15ης Αυγούστου για λόγους αντεκδίκησης προς δύο κατοίκους της περιοχής, βάζοντας φωτιά σε τα χωράφια που είχαν νοικιάσει. Την τρίτη πυρκαγιά, και πάλι σε υπαίθριο χώρο, την προκάλεσε το βράδυ της ίδιας μέρας, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν σε κατάσταση συναισθηματικής ταραχής αφού είχε *«θολώσει»*. Όσον αφορά τον τέταρτο εμπρησμό, αυτόν της νταλίκας, ισχυρίστηκε ότι τον διέπραξε για να *«αποπροσανατολίσει τις έρευνες»* των αρχών.

Η υπόθεση αυτή δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία που θα υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει τα περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της προκαταρτικής διαδικασίας.

Στη Λέσβο και δεύτερη ομολογία για εμπρησμούς την ίδια χρονιά

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση κατηγορουμένου για εμπρησμό στη Λέσβο για φέτος. Τον Ιούλιο, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος ομολόγησε την πρόκληση φωτιάς στη δασική έκταση της περιοχής Σκαλοχωρίου στις 15 Ιουλίου – φωτιά που έκαψε περίπου 160 στρέμματα. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη και άλλες πυρκαγιές στο νησί.

Ο 35χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και κατά την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, με αποτέλεσμα η ΔΑΕΕ να υποβάλει δικογραφία στον εισαγγελέα στις 21 Ιουλίου. Παρά την ομολογία του, δεν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του αλλά ορίστηκε τακτική δικάσιμος, ενώ αφήθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.