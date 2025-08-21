Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες, 20 Αυγούστου, κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, όταν τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τη Χαλκιδική στη Σερβία δέχθηκε επίθεση με πέτρες από τέσσερις ανηλίκους.

Οι πέτρες έσπασαν τζάμια και το παρμπρίζ του οχήματος, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες και τραυματίζοντας τρία άτομα.

Τραυματίες: Ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τις πρώτες βοήθειες και δύο Σέρβοι τουρίστες, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και δεν χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη προχωρήσει σε δύο προσαγωγές ανηλίκων για το περιστατικό, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.