Ελεύθερες αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο γυναίκες που εμπλέκονται στην υπόθεση με τη ρίψη καυστικού υγρού σε 38χρονο άνδρα.

Συγκεκριμένα, η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να πέταξε χλωρίνη στο πρόσωπο του θύματος, όπως και η 44χρονη που φέρεται να της παρείχε το καυστικό υγρό, οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθούν για το περιστατικό που έγινε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Περιοριστικοί όροι για την 46χρονη, ελεύθερη χωρίς όρους η 44χρονη

Σε βάρος της 46χρονης επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι από τις δικαστικές αρχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η εντολή να μην πλησιάζει το θύμα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Αντίθετα, η 44χρονη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο, μετά την απολογία της, καθώς το δικαστήριο έκρινε πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω μέτρα.