Η χειρουργική επέμβαση για γαστρικό μανίκι που επρόκειτο να αλλάξει τη ζωή της, εξελίχθηκε σε έναν πολυετή εφιάλτη για μια 45χρονη γυναίκα, η οποία περιέγραψε στο MEGA τον Γολγοθά που βιώνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η γυναίκα αποφάσισε να υποβληθεί στη συγκεκριμένη επέμβαση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς της. Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», το 2022 ξεκίνησε για εκείνη μια περιπέτεια, που δεν έχει τελειώσει μέχρι σήμερα. Είχε εμπιστευθεί την ίδια γιατρό και στο παρελθόν, ωστόσο αυτή τη φορά – όπως λέει – τα πράγματα πήγαν στραβά. «Και την ήξερα πάρα πολλά χρόνια. Το BMI μου, τότε, δεν επέτρεπε να κάνω αυτό το χειρουργείο γιατί ήμουνα περίπου στα 90 κιλά. Μπήκα μέσα, δεν μου έκανε προεγχειρητικό έλεγχο όπως έπρεπε, δηλαδή απ’ την αρχή ξεκίνησε στραβά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την επέμβαση, επέστρεψε στο σπίτι της, όμως η κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν μέρα με τη μέρα. «Θεώρησε σωστό να ανοίξει μία πολύ μεγάλη τομή, να βάλει το συρραπτικό μέσα και να συρράψει το στομάχι μου χωρίς να βλέπει. Γύρισα σπίτι μου κανονικά. Απ’ το πρώτο βράδυ πίνοντας μόνο την βίωση, εγώ είχα περιτονίτιδα… Το τρίτο βράδυ σηκώθηκα απ’ το κρεβάτι μου και λιποθύμησα», περιγράφει.

Από το χειρουργείο στην εντατική αποκατάσταση

Η 45χρονη αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν είδε τις εξετάσεις της. «Μια μέρα βρέθηκα στα χέρια μου εξετάσεις, η οποία έδειχνε το CRP μου ήταν κοντά στα 700. Σημαίνει ότι κάτι σάπιζε… Τηλεφώνησα σε άλλο γιατρό στην Αθήνα, του είπα τι μου συμβαίνει και μου είπε “κορίτσι μου έλα και ό,τι μπορώ να σώσω, θα σώσω”», ανέφερε.

Οι επεμβάσεις που ακολούθησαν, ήταν εξαιρετικά δύσκολες και όπως λέει, άλλαξαν ριζικά τη ζωή της. «Μου αφαιρέθηκε όλο μου το στομάχι, όλο μου το έντερο, το λεπτό έντερο, μου έχει αφαιρεθεί χολή και έχει ενωθεί ο οισοφάγος με το υπόλοιπο έντερο… Στην αρχή ήταν πάρα πολύ επίπονο για περίπου ενάμιση χρόνο», σημείωσε.

Η μάχη της καθημερινότητας και η δικαστική διαμάχη

Η γυναίκα περιγράφει μια ζωή γεμάτη πόνο και σωματική εξάντληση. «Δεν μπορούσα να καθίσω. Ήμουνα πάντα ξαπλωμένη. Έπαθα ατροφία στα πόδια μου, στα χέρια μου… Η ζωή μου είναι ρομποτική πια. Δεν ζω φυσιολογικά», λέει συγκλονισμένη.

Σήμερα, ασθενής και γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη. Η 45χρονη δηλώνει, πως δεν επιδιώκει τίποτε περισσότερο από τη δικαίωση. «Κάθε φορά φτιάχνω κάτι και κάθε φορά κάτι χαλάει. Τώρα είναι πάρα πολύ αργά για να μου ζητήσει συγγνώμη. Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», λέει.

Η αποκατάσταση, όπως τονίζει, παραμένει μακρά και επίπονη, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητά της και στη λειτουργία του οργανισμού της. Τα σημάδια στο σώμα της θυμίζουν καθημερινά τη μάχη που έδωσε και αποτελούν, όπως λέει, προειδοποίηση για όσους σκέφτονται να προχωρήσουν σε ανάλογες επεμβάσεις.