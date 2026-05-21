Την προεπιλογή 28 ποδοσφαιριστών για το στάδιο προετοιμασίας του Μαρόκου ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Μοχάμεντ Ουαχμπί, να καταρτίζει το αρχικό του πλάνο για το Μουντιάλ.

Η προετοιμασία των διεθνών θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 26 του μήνα, με τον Ουαχμπί να καλείται στη συνέχεια να προχωρήσει στις τελικές αποφάσεις, αφαιρώντας δύο ονόματα ώστε να διαμορφωθεί η τελική 26μελής αποστολή.

Ανάμεσα στους παίκτες που έλαβαν κλήση βρίσκεται και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού εξαργύρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε τη φετινή σεζόν, αποτελώντας βασική επιλογή για την εθνική του ομάδα.

Ο 27χρονος φορ ολοκλήρωσε τη χρονιά ως πρώτος σκόρερ της Stoiximan Super League, καταγράφοντας 18 γκολ σε 28 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.