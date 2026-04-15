Ώρες μεγάλης αγωνίας ζει η οικογένεια και οι συνεργάτες του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, έχει ήδη υποβληθεί σε εμβολισμό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026), κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης σύσκεψης του πρωθυπουργού με τους στενούς του συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό».

Στο νοσοκομείο έσπευσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί από τους γιατρούς σχετικά με την πορεία της υγείας του συνεργάτη του.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με τον υπουργό Υγείας ζητώντας ενημέρωση και μίλησε τηλεφωνικά με τη σύζυγο του υφυπουργού, Τίνα Μεσσαροπούλου, εκφράζοντας τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

«Συνέβη μπροστά μας, την ώρα του πρωινού καφέ»

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο κυβερνητικό επιτελείο. «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε πρόσφατα βρεθεί στη δίνη μιας υπόθεσης που απασχόλησε την πολιτική ζωή της Κύπρου, την οποία αντιμετώπισε νομικά, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια εμπλοκής του.

Οι υπουργοί που βρέθηκαν στον «Ευαγγελισμό»

Πλήθος κυβερνητικών στελεχών έσπευσαν στο νοσοκομείο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του υφυπουργού. Μεταξύ αυτών, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, ο Βασίλης Σπανάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Στέλιος Κουτνατζής.

Από το πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη δεν έχει φύγει η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία ενημερώθηκε αμέσως μετά τη διακομιδή του και αποχώρησε εσπευσμένα από το στούντιο της εκπομπής όπου εργαζόταν. Η ίδια επέλεξε να κρατήσει διακριτική στάση, προκειμένου να ενημερωθεί πρώτα η οικογένεια.

Στο πλευρό της βρέθηκε και η στενή συνεργάτιδά της, Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία έφτασε στο νοσοκομείο εμφανώς ανήσυχη.

Το χρονικό της περιπέτειας

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γιώργος Μυλωνάκης αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Η άμεση μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό» θεωρείται καθοριστική, καθώς η απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου είναι μικρή.

Εκεί, οι γιατροί διέγνωσαν ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και προχώρησαν σε εμβολισμό.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Τάσος Γρηγορόπουλος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση του υφυπουργού είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, ενώ οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

﻿</ifr