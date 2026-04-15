Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την αδιαθεσία και το λιποθυμικό επεισόδιο που του προκάλεσε το εγκεφαλικό ανεύρυσμα που εντοπίστηκε.

Όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο μια ελάχιστα επεμβατική ιατρική πράξη, ο λεγόμενος εμβολισμός αγγείων. Πηγές του υπουργείου Υγείας ανέφεραν ότι η διαδικασία «πήγε πολύ καλά», αφήνοντας αισιοδοξία για την εξέλιξη της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Το λιποθυμικό επεισόδιο έγινε στη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μαξίμου (του δεύτερου μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού στο γραφείο του ύστερα από την ανάπαυλα του Πάσχα). Ο κ. Μητσοτάκης και οι εξ απορρήτων συνεργάτες του προετοιμάζονταν μεταξύ άλλων για την αυριανή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – γι αυτό είχε γίνει η τελευταία κλειστή σύσκεψη τη Μ. Πέμπτη.

Στον Ευαγγελισμό έφθασε λίγο αργότερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέμεινε για περίπου 40 λεπτά. Είχε ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και το ιατρικό προσωπικό. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε στο Μαξίμου, ενώ από λεπτό σε λεπτό αναμένεται το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, ύστερα από σειρά εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από νωρίς και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ενημερώνεται από τα πρώτα λεπτά προσωπικά για τις εξελίξεις. Εκεί βρίσκεται και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται και η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία έφυγε εκτάκτως από την εκπομπή στην οποία εργάζεται όταν ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι από τους στενότερους συνεργάτες του Κυριακου Μητσοτάκη, από τα χρόνια που ο νυν πρωθυπουργος ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης – επί διακυβέρνησης Σαμάρα. Έκτοτε βρίσκεται συνεχώς στο στενό επιτελείο του Μητσοτάκη. Εχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας της Βουλής (2019-2024), προτού αναλάβει καθήκοντα εντός του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε επιστρέψει μόλις χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχε βρεθεί για ολιγοήμερες διακοπές με την οικογένειά του, με αφορμή τις γιορτές του Πάσχα.