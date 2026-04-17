Από το βήμα της Ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβερνώσα παράταξη ετοιμάζεται να κάνει «θεσμική φυγή προς τα εμπρός», με την έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης εντός του Μαΐου. Οπως ενημέρωσε Σώμα και πολίτες, έχει έρθει η ώρα, μετά τις εκλογές, να γίνει μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων για το εκλογικό σύστημα το οποίο υπηρετεί καλύτερα τη δημοκρατία, το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού και τον σταυρό προτίμησης. Αυτές οι συζητήσεις είναι πάντα χρήσιμο να διεξάγονται. Το τάιμινγκ που επιλέγεται για να εξαγγελθούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν είναι αθώο, όμως.

Οποιοσδήποτε διάλογος για τους θεσμούς δεν μπορεί να γίνεται υπό την πίεση της σκανδαλολογίας. Ή, για να το θέσουμε πιο ωμά: δεν μπορεί να ανοίγει η κουβέντα προκειμένου να αποφύγει η κυβερνητική πλειοψηφία την πίεση που δέχεται σε δύο εξαιρετικά δύσκολα για την ίδια μέτωπα, τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κορυφαία θεσμική διαδικασία δεν προσφέρεται για επικοινωνιακούς τακτικισμούς. Δεν είναι εργαλείο διαχείρισης πολιτικής ζημιάς ή μείωσης του πολιτικού κόστους. Η διαμόρφωση του Καταστατικού Χάρτη της χώρας προϋποθέτει σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης από όλες τις πολιτικές δυνάμεις – πολλώ δε μάλλον από εκείνη που κυβερνά. Δεν φτάνει να διαλαλεί κανείς τον σεβασμό του στους θεσμούς. Οφείλει να τον δείχνει στην πράξη. Ειδικά η εξουσία, μάλιστα, δεν αρκεί να δείχνει πως τους σέβεται, πρέπει και να φαίνεται πως τους σέβεται.