Για τρίτη φορά μέσα σε δύο ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανεύρυσμα που υπέστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν σε εμβολισμό του ανευρύσματος, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει σοβαρή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η διοίκηση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», αναφέρεται: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».