Ο Αμανθιο Ορτέγα, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου και ιδρυτής της Inditex, ενισχύει δυναμικά την παρουσία του στην παγκόσμια αγορά ακινήτων, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του κλάδου.

Ο Ισπανός επιχειρηματίας έχει πλέον αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων διεθνώς, επιτυγχάνοντας ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην επιχειρηματική του πορεία. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική του μετατόπιση πέρα από την κλωστοϋφαντουργία, προς ένα επενδυτικό μοντέλο που βασίζεται σε ακίνητα υψηλής αξίας και σταθερής απόδοσης.

Ο ιδρυτής της Inditex, στην οποία ανήκουν τα γνωστά brands Zara, Pull&Bear και Oysho, έχει οικοδομήσει με συνέπεια ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε πολλές χώρες, επενδύοντας σε εμβληματικά σημεία με υψηλή εμπορική αξία.

Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει περισσότερες από 200 εξαγορές, με συνολική αξία που εκτιμάται περίπου στα 25 δισ. δολάρια (21,2 δισ. ευρώ). Το ποσό αυτό τον κατατάσσει μπροστά από άλλους κορυφαίους διεθνείς επενδυτές του τομέα. Παράλληλα, η καθαρή περιουσία του, σύμφωνα με το Forbes, ανέρχεται στα 148 δισ. δολάρια (125,45 δισ. ευρώ), γεγονός που τον κατατάσσει δέκατο πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη.

Επενδύσεις πέρα από την κλωστοϋφαντουργία

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της περιουσίας του Ορτέγα αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στα μερίσματα που λαμβάνει από το πλειοψηφικό του ποσοστό στην εταιρεία ένδυσης. Τα κεφάλαια αυτά επανεπενδύονται σε εμβληματικά κτίρια, γραφεία και εμπορικούς χώρους σε στρατηγικά σημεία μεγάλων μητροπόλεων.

Τα τελευταία χρόνια, ο 90χρονος επιχειρηματίας έχει εντείνει τη δραστηριότητά του στις αγορές ακινήτων, αποκτώντας σημαντικά περιουσιακά στοιχεία διεθνούς εμβέλειας και υψηλής αξίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έδρες μεγάλων εταιρειών, εμπορικά συγκροτήματα και ακίνητα που φιλοξενούν τεχνολογικούς κολοσσούς, ενισχύοντας το προφίλ του ως συντηρητικού επενδυτή που προτιμά σταθερές αποδόσεις έναντι ριψοκίνδυνων επενδυτικών επιλογών.

Η στρατηγική του, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στα ακίνητα. Μέσω της επενδυτικής του εταιρείας, ο Ορτέγα έχει επεκτείνει το ενδιαφέρον του σε τομείς όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι υποδομές, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την επιρροή του στην παγκόσμια οικονομία.