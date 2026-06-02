Bαλίτσες, βαλίτσες, σακίδια ώμου και σακ βουαγιάζ. Μα τόσες αποσκευές σε λιμάνια, αεροδρόμια, στα ΚΤΕΛ και στις ειδικές «σχάρες» στα καπό των αυτοκινήτων.

Ο κόσμος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος εγκατέλειψε τα θορυβώδη αστικά κέντρα. Ομορφες, καταπράσινες τοποθεσίες με φόντο τα ψηλά βουνά κυρίως όμως τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά σε πρώτο πλάνο. Πράσινο, γαλάζιο, λευκό και το χρυσό του ήλιου τα κυρίαρχα χρώματα.

Οι κάτοικοι των πόλεων αποφάσισαν να «ξεσκάσουν» κάνοντας μπάνια, ξαπλώνοντας στην παραλία ή χαλαρώνοντας σε πολύ δημοφιλείς ορεινές περιοχές όπως η Δημητσάνα, των ηρώων της Επανάστασης και τώρα των πολυτελών ξενοδοχείων.

Η Πελοπόννησος είχε την τιμητική της από το Πόρτο Χέλι μέχρι την Πύλο και τα κοντινά Costa Navarino και Mandarin Oriental με πολυσυζητημένους γάμους να πραγματοποιούνται εκεί με πολλούς καλεσμένους, να έχουν φθάσει από το εξωτερικό.

Εκτός από τις κοντινές Σπέτσες, την Υδρα, τον Πόρο και την ασφυκτικά γεμάτη Αίγινα η Σίφνος και η Πάρος είχαν πολύ κόσμο, κυρίως νεαρά αγόρια και καλλίγραμμα κορίτσια που κυκλοφορούσαν με καυτά σορτς και μίνι συνοδευόμενα από τα χειροποίητα, ευφάνταστα, ancient Greek Sandals…