Ενα φόρεμα από λευκή, χειροποίητη δαντέλα με ιλιγγιώδες ντεκολτέ που φόρεσε το 1969 η Τζέιν Μπίρκιν στο Φεστιβάλ των Καννών. Ενα φουστάνι τολμηρό για την εποχή, πολύ όμορφο και καλοραμμένο. Η στυλιστική επιλογή της λεπτεπίλεπτης ηθοποιού δημιούργησε σάλο, σχεδόν 60 χρόνια πριν. Η Μπίρκιν ήταν άλλωστε παγκόσμιο fashion icon με μία από τις ωραιότερες και γνωστότερες τσάντες Hermes να πωλείται σήμερα σε πολύ, πολύ υψηλές τιμές.

Η περίφημη Birkin bag. Η Μπέλα Χαντίντ στην τετράδα των top models της εποχής μας το φόρεσε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα στο Φεστιβάλ των Καννών, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Το ίδιο και η παλιότερη συνάδελφός της Ιζαμπέλ Γκουλάρ με ασημένιο στράπλες. Το Φεστιβάλ των Καννών με τις εντυπωσιακές παρουσίες (από τις μεγαλύτερες Τζουλιάν Μουρ, Κέιτ Μπλάνσετ, Ντέμι Μουρ, Τζέιν Φόντα μέχρι τα top models και τις νεαρές ηθοποιούς).

Μακριές, ιδιαίτερα εντυπωσιακές super sexy οι τουαλέτες, πανάκριβα τα ογκώδη μπιζού μεγάλων οίκων, κυρίως της Chopard που κατασκευάζει εδώ και χρόνια και τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών. Τα βραδινά outfits με διεθνείς υπογραφές είναι σχεδόν… γυμνά!

Οι τουαλέτες του Φεστιβάλ μάς έδωσαν την έμπνευση να σας παρουσιάσουμε τα τολμηρά φορέματα για τις καυτές νύχτες του καλοκαιριού με τη σφραγίδα κορυφαίων σχεδιαστών. Αν διαθέτετε τις κατάλληλες αναλογίες τολμήστε τα!