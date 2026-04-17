Football Talk: Δεύτερη στροφή στα Play Offs, ντέρμπι «αιωνίων» και «Δικεφάλων»

Η εκπομπή Football Talk επιστρέφει στο YouTube των Νέων μετά από την πασχαλινή διακοπή και μαζί τους τα ντέρμπι των Play Offs για τη Stoiximan Super League.

Στις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4) ξεκινά το Football Talk και μαζί του επιστρέφει και η δράση στη Stoiximan Super League. Τα ντέρμπι ξανά σε πρώτο πλάνο.

Δεύτερη αγωνιστική στα Play Offs, με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό – Ολυμπιακό να είναι αναμετρήσεις που θα κρίνουν πολλά για τη μάχη του τίτλου.

Η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μετρά επιστροφές. Ο Ολυμπιακός διατηρεί πολύ καλή παράδοση στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος παραμένει ρυθμιστής όπως φάνηκε και στην πρεμιέρα.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης και Αντώνης Τσακαλέας μας βάζουν μέσα στο παιχνίδι.

Ο Άρης δίνει τη δική του προσπάθεια να προλάβει τον Λεβαδειακό και την 5η θέση, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να μας αναλύει τα πεπραγμένα στους «κίτρινους».

Δείτε εδώ την εκπομπή, στις 14.00 στο YouTube των Νέων.