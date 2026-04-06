Μεγάλη η ποικιλία των θεμάτων στον απόηχο της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σε Play Offs και Play Out. Προφανώς και τα ντέρμπι ήταν σε πρώτο πλάνο και αυτά αναλύθηκαν στην εκπομπή Football Talk στο YouTube των Νέων.

Οι παρουσιαστές στάθηκαν αρκετά στη μάχη της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ περιορίστηκε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Σε μία από τις ειδικές κατηγορίες, σχολιάστηκαν οι χαμένες ευκαιρίες των Ζαρουρί και Γιερεμέγιεφ, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν μία άλλη νότα στην αναμέτρηση.

Συνάμα, αναφέρθηκαν και στη δύσκολη θέση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αναχώρησε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Αιτία είναι φυσικά οι δύσκολες στιγμές που περνάει ο πατέρας του, Μιρτσέα, σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, με τον τεχνικό των Θεσσαλονικέων να βρίσκεται άμεσα δίπλα του.

