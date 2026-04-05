Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αναμετρήθηκαν για τρίτη φορά τη φετινή σεζόν στην Τούμπα και για πρώτη φορά αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0), σε ένα παιχνίδι ισορροπημένο, με περιορισμένες ευκαιρίες. Ο Δικέφαλος του Βορρά μπήκε στα πλέι οφ με απώλεια βαθμών, φτάνοντας τους 58, ενώ ο τέταρτος Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 50.

Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν με τον Ζόαν Σάστρε στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Από την πλευρά του, το «τριφύλλι» επέλεξε ξανά το γνώριμο σύστημα με τριάδα στα μετόπισθεν. Το πρώτο μέρος κύλησε σε χαμηλό ρυθμό, χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις.

Η σημαντικότερη φάση καταγράφηκε νωρίς, στο 8ο λεπτό, όταν από εκτέλεση κόρνερ του Χατσίδη, ο Μπάμπα πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 11’, ο Ταμπόρδα επιχείρησε ένα εντυπωσιακό «ψαράκι» εκτός περιοχής, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια οι προσπάθειες των Γέντβαϊ (26’) και Καλάμπρια (34’) δεν προβλημάτισαν τον Τσιφτσή.

Μετά το 35ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι βελτίωσαν την παρουσία τους στο επιθετικό τρίτο και κυκλοφόρησαν πιο αποτελεσματικά την μπάλα, ωστόσο δεν κατάφεραν να γίνουν απειλητικοί στην τελική ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή στην κατοχή (58%), αλλά δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι στην καλά στημένη άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ενδεικτικό είναι πως, παρά το 2-4 στις τελικές προσπάθειες, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατέγραψε σουτ εντός εστίας. Οι «πράσινοι» φρόντιζαν να έχουν διαρκώς διπλές καλύψεις πάνω στον Κωνσταντέλια, ενώ από την άλλη πλευρά ο Τετέι έμεινε απομονωμένος στην επίθεση.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (66′ Χόρχε Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης (71′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66′ Γιακουμάκης).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας (75′ Ρενάτο Σάντσες), Ταμπόρδα (75′ Αντίνο), Πελίστρι (63′ Ζαρουρί), Τετέι (74′ Σφιντέρσκι).