Στο Makedonia Palace συγκεντρώθηκαν φίλοι του ΠΑΟΚ, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα και δίνοντας ξεκάθαρο στίγμα για όσα θα ακολουθήσουν πριν τη σέντρα στην Τούμπα.

Με συνθήματα, καπνογόνα και συνεχή παλμό, οι οπαδοί του «Δικεφάλου» έδωσαν το δικό τους σύνθημα στήριξης προς την ομάδα, αρκετή ώρα πριν την αναχώρηση της αποστολής.

Η ατμόσφαιρα σταδιακά κορυφώθηκε, με τον κόσμο να ετοιμάζεται για μηχανοκίνητη πορεία και συνοδεία της ομάδας μέχρι το γήπεδο.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε μέσα σε αποθέωση, με τους φιλάθλους να ακολουθούν είτε πεζή είτε με οχήματα, μετατρέποντας τη διαδρομή προς την Τούμπα σε μια ασπρόμαυρη πομπή έντασης και στήριξης, λίγες ώρες πριν το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.