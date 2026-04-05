Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική των Play-Off της Stoiximan Super League στις 19:00. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει να ξεκινήσει ιδανικά τα Play-Off στη προσπάθειά του να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η ενδεκάδα του «Τριφυλλιού»

Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

