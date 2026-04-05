Το βράδυ της Κυριακής (19:00, 05/04) ανοίγει η αυλαία της πρεμιέρας των Play Offs της Stoiximan Super League, όπου στο τέλος τους θα γνωρίσουμε τον πρωταθλητή Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26.

Ο ΠΑΟΚ, που εισήλθε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος ως τρίτος, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπήκε τέταρτος. Λίγο πριν από την αναμέτρηση ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.