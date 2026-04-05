Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική των Play-Off της Stoiximan Super League στην Τούμπα. Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει τον αγώνα, με τον Ισπανό τεχνικό να παρατάσσει την ομάδα του με το «αγαπημένο» του 5-4-1.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Ίνγκασον, Γεντβάι, Ερνάντεζ να βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας και τους Καλάμπρια-Κυριακόπουλο στα άκρα. Στο κέντρο ο Μπενίτεθ επέλεξε το δίδυμο Τσιριβέγια-Μπακασέτα, με τους Ταμπόρδα και Πελίστρι να βρίσκονται μπροστά τους. Ο Ανδρέας Τεττέη θα βρίσκεται στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του «Τριφυλλιού»

Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.