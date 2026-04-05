Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των playoffs της Super League .

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε κάτω των προσδοκιών, δημιουργώντας ελάχιστες ευκαιρίες και αδυνατώντας να διασπάσει την οργανωμένη αμυντική λειτουργία των «πράσινων».

Παρά την ανάγκη για νίκη, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να γίνει ουσιαστικά απειλητικός, μένοντας εγκλωβισμένος στο τακτικό πλάνο των φιλοξενούμενων.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, αποχώρησε άμεσα από το γήπεδο χωρίς να προχωρήσει σε δηλώσεις, καθώς ταξίδεψε εκτάκτως για τη Ρουμανία.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναχώρησε με ιδιωτικό αεροσκάφος από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.