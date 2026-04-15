Σε «σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση» νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από σήμερα το πρωί, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διοικητή του νοσοκομείου, Αναστάσιου Γρηγορόπουλου, ο κ. Μυλωνάκης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περίπου στις 09:30, μετά από επεισόδιο έντονης αδιαθεσίας και λιποθυμίας.

​Αμέσως μετά την εισαγωγή του, ο κ. Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο και όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Όπως επιβεβαίωσε ο Διοικητής, πραγματοποιήθηκε εμβολισμός, ενώ αυτή τη στιγμή ο κ. Μυλωνάκης βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

​Ο κ. Γρηγορόπουλος σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε ασφαλής πρόβλεψη, τονίζοντας ότι η πορεία της υγείας του θα φανεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Παράλληλα, επικαλέστηκε το ιατρικό απόρρητο, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το ιατρικό ιστορικό της περίπτωσης.

Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» επιβεβαιώνει πως ο ασθενής παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με την ιατρική ομάδα να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στον Ευαγγελισμό έφθασε λίγο αργότερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέμεινε για περίπου 40 λεπτά. Είχε ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και το ιατρικό προσωπικό.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από νωρίς και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ενημερώνεται από τα πρώτα λεπτά προσωπικά για τις εξελίξεις. Εκεί βρίσκεται και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται και η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία έφυγε εκτάκτως από την εκπομπή στην οποία εργάζεται όταν ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι από τους στενότερους συνεργάτες του Κυριακου Μητσοτάκη, από τα χρόνια που ο νυν πρωθυπουργος ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης – επί διακυβέρνησης Σαμάρα. Έκτοτε βρίσκεται συνεχώς στο στενό επιτελείο του Μητσοτάκη. Εχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας της Βουλής (2019-2024), προτού αναλάβει καθήκοντα εντός του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε επιστρέψει μόλις χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχε βρεθεί για ολιγοήμερες διακοπές με την οικογένειά του, με αφορμή τις γιορτές του Πάσχα.