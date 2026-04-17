Σε δέκα παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και την προστασία των καταναλωτών προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης με το πολυνομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Το σχέδιο νόμου επιχειρεί μια μεταρρυθμιστική παρέμβαση και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη πρόκειται για μια δέσμη παρεμβάσεων 250 άρθρων με στόχο το τρίπτυχο επιχειρηματικότητα, παραγωγή και αγορά.

Στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται η ενοποίηση των διαδικασιών για τις Στρατηγικές Επενδύσεις με τη δημιουργία ενός πραγματικού «One Stop Shop» εντός του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το «Τμήμα Υποδοχής Επενδύσεων και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης» στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων καθίσταται πλέον μοναδικός φορέας υποδοχής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων υπαγωγής για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, αντί της Enterprise Greece. Κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων θα την αναλαμβάνει και θα τη διεκπεραιώνει αυτό το εξειδικευμένο Τμήμα ώστε να εξαλειφθούν χρονοβόρες διαδικασίες μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και να δημιουργηθεί ενιαίο πλαίσιο. Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου επιχειρείται ενίσχυση της βιομηχανίας με παρεμβάσεις που αίρουν γραφειοκρατικά εμπόδια.

Προβλέπεται η απλοποίηση της διαδικασίας επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση δραστηριότητας, όπως η Αττική. Ειδικότερα και εφόσον δεν αλλάζει η δραστηριότητα και η περιβαλλοντική κατηγορία μιας νόμιμης μονάδας, ο μηχανολογικός ή κτιριακός της εκσυγχρονισμός θα προχωρά πλέον με μια απλή υπεύθυνη δήλωση, χωρίς αναμονή για νέες εγκρίσεις. Παράλληλα, προωθείται η ενίσχυση των επιχειρηματικών πάρκων και των υποδομών logistics καθώς προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης και άλλων μονάδων και αξιοποίησης των υποδομών τους από περισσότερους φορείς.

Ψηφιακό επιχειρείν

Επιπλέον θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα αδειοδότησης και εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων, με στόχο την περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την επιτάχυνση των επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, εκπληρώνοντας δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, για μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες, όπως τα κέντρα ηλικιωμένων, οι μονάδες προσχολικής αγωγής, οι δραστηριότητες ευεξίας, τουρισμού και μεταφορών, διαμορφώνεται ένα σαφές και λειτουργικό κανονιστικό περιβάλλον που ενισχύει την ασφάλεια, την ποιότητα των υπηρεσιών και τη διαφάνεια, αφαιρώντας περιττό διοικητικό βάρος για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας θα γίνονται ψηφιακά μέσω του Open Business.

Η μεταρρύθμιση αυτή στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την αντικειμενική αξιολόγηση κινδύνου μιας δραστηριότητας με βάση το δημόσιο συμφέρον και την ψηφιακή γνωστοποίηση. Πρόκειται για μεταρρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης σε συντονισμό με τα υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής, Τουρισμού, Υγείας, Ναυτιλίας και Υποδομών και Μεταφορών. Mε άλλη διάταξη προβλέπεται η κατάργηση του Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης και η μετάβαση στο ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Το νέο Μητρώο ως Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας θα είναι πλήρως ψηφιακό, με διασυνδέσεις ώστε να εφαρμόζεται στην πράξη η αρχή «one-only» – τα στοιχεία να δηλώνονται μία φορά και να αντλούνται όπου και όποτε χρειάζεται. Θα διαθέτει επικαιροποιημένα και αξιόπιστα δεδομένα για τη βιομηχανική δραστηριότητα και παραγωγή. Παράλληλα προβλέπονται και μεταρρυθμίσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο καθώς απαγορεύεται η ένταξη επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, σε περίπτωση παλαιότερης απένταξης και παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.

Ελληνική χειροτεχνία

Καινοτομία του πολυνομοσχέδιου αποτελεί η πρόβλεψη για την προστασία και ανάδειξη της ελληνικής παραγωγής στη χειροτεχνία και τα βιομηχανικά προϊόντα καθώς η ελληνική χειροτεχνία αναγνωρίζεται ως ένας σημαντικός κλάδος της οικονομίας που πρέπει να αναδειχθεί και να προστατευθεί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ετσι εισάγεται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων για βιομηχανικά και χειροτεχνικά προϊόντα. Με τον ευρωπαϊκό τίτλο προστασίας, προϊόντα της Ελλάδας (όπως τα ξυλόγλυπτα Τήνου, τα μαχαίρια Κρήτης, τα ασημικά Ιωαννίνων κ.τ.λ.), αποκτούν αναγνωρίσιμη ποιότητα και Ταυτότητα.

Ασπίδα σε καταναλωτές

Με άλλες διατάξεις του πολυνομοσχέδιου εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές με την ψηφιοποίηση των αδειών και καθιερώνεται η επ’ αόριστον ισχύς τους. Η χορήγηση άδειας παραγωγού θα ολοκληρώνεται σε πέντε ημέρες με την προσκόμιση δύο μόνο δικαιολογητικών, ενώ η κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται μέσω διαφανών ηλεκτρονικών κληρώσεων.

Τέλος, ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή έναντι αθέμιτων πρακτικών με υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, και κυρώσεις έως και 2.000.000 ευρώ στους παραβάτες, επίσης οι μηχανισμοί ελέγχου με ψηφιακά εργαλεία όπως η ηλεκτρονική εφαρμογή ΜyΚataggelies που επιτρέπει την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών, με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με δεδομένα χρονοσήμανσης και γεωεντοπισμού.