Κατερίνα Καινούργιου βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς πριν από λίγες ημέρες έγινε μητέρα για πρώτη φορά. Η γνωστή παρουσιάστρια, που είχε εκφράσει πολλές φορές δημόσια την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί, κρατά πλέον στην αγκαλιά της την κορούλα της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Αν και έχει περιορίσει τη δραστηριότητά της στα social media, η παρουσιάστρια μοιράστηκε την Παρασκευή (17.04.2026) μια τρυφερή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους. Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο εβδομάδων από τη γέννηση της κόρης της, θέλησε να εκφράσει τη χαρά και τη συγκίνησή της μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Στη δημοσίευση, η Κατερίνα Καινούργιου ανήρτησε μια κάρτα με τον αριθμό «2» και ένα λαγουδάκι, συνοδεύοντάς τη με emoji που αποτύπωναν τα συναισθήματά της. Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος ευχών και μηνυμάτων αγάπης από φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να της εκφράσουν τη χαρά τους για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Σε προσωπικό της μήνυμα, η παρουσιάστρια ανέφερε: «Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου… Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα) για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματάκι».

Η ίδια πρόσθεσε: «Και αναρωτιέμαι… γιατί; Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη – όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο… μετά από πόνο κ δυσκολία… Το σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό… Ιερό… Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη! Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους».

«Περάσαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη… Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννά μια ζωή! Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία! Είναι φροντίδα… Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς. Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας. Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή, όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν… και φαντάζουν τόσο ασήμαντα», είχε γράψει στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου μία εβδομάδα νωρίτερα.