Ο Κριστιάνο Τζούνιορ απέδειξε πως έχει πάρει πολλά από το ταλέντο του πατέρα του, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση με την Αλ Νασρ Κ16 στη νίκη με 4-3 απέναντι στην Αλ Φάιχα Κ16.

Ο νεαρός Πορτογάλος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας χατ τρικ και οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε ακόμη δύο τέρματα, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία εμφάνιση.

Το γκολ που ξεχώρισε ήταν το τρίτο του, το οποίο ήρθε με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ, θυμίζοντας έντονα τον πατέρα του, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μάλιστα, μετά το τέρμα πανηγύρισε με το γνωστό «Siuuu», δείχνοντας πως ακολουθεί πιστά τα βήματα του σούπερ σταρ πατέρα του.

𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐉𝐔𝐍𝐈𝐎𝐑 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 — 𝐈𝐍𝐂𝐋𝐔𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐀 𝐒𝐓𝐔𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐅𝐊 🤯⚽⚽⚽ It really is like father, like son 😍 🎥 (h/t @nfcwely) pic.twitter.com/n72wYCUgoc — 433 (@433) April 16, 2026