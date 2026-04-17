Το πεντάωρο σφυροκόπημα του Πρωθυπουργού από τους πολιτικούς αντιπάλους του πραγματοποιήθηκε στο έτσι κι αλλιώς εκρηκτικό για την κυβέρνηση σκηνικό, που διαμορφώνουν από τη μία οι εξελίξεις (και οι γαλάζιοι χειρισμοί) σε υποθέσεις με πολιτικό κόστος, όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΠΕΚΕ, και από την άλλη οι εσωκομματικοί κλυδωνισμοί, οι οποίοι δύσκολα κρύβονται. Εξού και από το Μέγαρο Μαξίμου προκρίθηκε ως γραμμή άμυνας η αντεπίθεση χάριν εντυπώσεων.

Οι ελιγμοί του Κυριάκου Μητσοτάκη προς αποφυγή απαντήσεων επί της ουσίας σε πιεστικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης μαρτυρούν ότι η σύγκρουση για το κράτος δικαίου αντιμετωπίστηκε ως αφετηρία μιας επιχείρησης αναδιαμόρφωσης της «θεσμικής» ατζέντας. Αυτή θα ξεδιπλωθεί άμεσα σε τρία επίπεδα – νομοθετικό, συνταγματικό, εσωκομματικό.

Το μεγαλύτερο θα είναι εντός Μαΐου με την προαναθεωρητική διαδικασία. Στον «πυρήνα 25 άρθρων» της γαλάζιας πρότασης ο Πρωθυπουργός συμπεριέλαβε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία – τα 51 και 54 του Συντάγματος. Ετσι για πρώτη φορά έριξε στο τραπέζι ένα μεικτό σύστημα σταυρού και λίστας – την αλλαγή συστήματος μετά τις επόμενες εκλογές. Το Μαξίμου έχει εξετάσει βαθιά την υιοθέτηση στοιχείων από το περίπλοκο γερμανικό μοντέλο για συνδυασμό εκλογής με σταυρό σε «στενές» περιφέρειες (μονοεδρικές) και εκλογής με λίστα (στη λογική του Επικρατείας) σε ευρείες περιφέρειες.

Εντός ΝΔ και Μαξίμου υπάρχουν ένθερμοι υποστηρικτές του συγκεκριμένου συστήματος, αν και κάποιοι το βλέπουν αρνητικά ή με σκεπτικισμό. Αναφορά έκανε ο Μητσοτάκης και στο ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή, αλλά όχι με τον τρόπο που ο ίδιος το έφερε στο προσκήνιο προ ημερών (ως μερικό ασυμβίβαστο), προκαλώντας δυσφορία στο εσωτερικό της ΚΟ. Χθες ο Μητσοτάκης παραδέχθηκε «ότι, πράγματι, όταν ένας υπουργός σήμερα έχει αξίωμα και ταυτόχρονα το μυαλό του είναι στην επανεκλογή του, αυτό δημιουργεί ζητήματα ως προς τη διάκριση εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας». Στον κατάλογο της ΝΔ θα είναι επίσης το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το 90 για την ηγεσία της Δικαιοσύνης, το 103 για τη μονιμότητα στο Δημόσιο, το 101 για τις ανεξάρτητες Αρχές, η τεχνητή νοημοσύνη, η προσιτή στέγη κ.ά.

Ρύθμιση για τις δίκες πολιτικών

Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα έρχεται νομοθετική ρύθμιση για αυστηρές προθεσμίες στη διερεύνηση υποθέσεων για πολιτικά πρόσωπα. «Να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν», είπε ο Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας την επαναφορά διάταξης στον Ποινικό Κώδικα. Θα ακολουθήσει σύγκληση συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ μέχρι το τέλος του μήνα, ίσως στις 30 Απριλίου, μία μέρα μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά τα νέα πρωθυπουργικά σινιάλα στήριξης των βουλευτών: «Ζήτησαν άρση ασυλίας για να αποδείξουν την αθωότητά τους (…) ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην κρατάει “ομήρους” 11 βουλευτές (…) όντως σηκώνουν έναν σταυρό». Στο μεταξύ, καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου αναλαμβάνει ως διάδοχος του Μακάριου Λαζαρίδη ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ η θέση του παραιτηθέντος Νότη Μηταράκη παραμένει κενή «εν αναμονή», σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «εκκαθάρισης της υπόθεσής του».