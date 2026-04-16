Θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση απηύθυνε ο πρωθυπουργός προς τον στενό του συνεργάτη Γιώργο Μυλωνάκη, από το βήμα της Βουλής, κατά την έναρξη της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου και λίγο αργότερα ξέσπασε τονίζοντας ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδας έφτασε να παλεύει για τη ζωή του μετά από ψέματα και συκοφαντίες που διαδίδουν οι πολιτικοί του αντιπάλοι.

«Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του» είπε φορτισμένος ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ο ίδιος και η οικογένειά του από το Βήμα της Βουλής με αφορμή το ζήτημα υγείας του στενού του συνεργάτη για τον οποίο και εξέφρασε την συμπαράστασή του λέγοντας: «Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία και σύντομα θα είναι κοντά μας».

«Πυροβολούσαν την γυναίκα μου για πολικό όφελος – Αυτοί είστε»

Όπως είπε «είναι το ίδιο Documento που πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα σκοπό να διαλύσει την οικογένεια μου και να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Για να χτυπηθώ εγώ και η οικογένεια μου. Η παράταξη τα παιδιά μας οι βουλευτές, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Όσοι καλλιεργούν κλίμα τοξικότητας με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς «μπορεί να γίνουν σφαίρες και να δημιουργείται ζούγκλα αθλιότητας» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την πρωτοβουλία του να ζητήσει αναβολή της συζήτησης, λόγω της περιπέτειας υγείας του κ. Μυλωνάκη.

«Ευχαριστώ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προθυμοποιήθηκε να μεταθέσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Υπάρχει μεγάλη ψυχολογική ένταση και φόρτος. Όμως θεώρησα επιβεβλημένο να γίνει η συζήτηση αυτή», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική μνεία σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που ενέπλεκε το όνομα του κ. Μυλωνάκη σε σκάνδαλο, σημειώνοντας ότι η υπόθεση είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχολογία του συνεργάτη του.

«Είδα τον Γιώργο Μυλωνάκη, έναν σκληρό άνθρωπο τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και κατάφερε και το απέδειξε με την ανάρτηση που έκανε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την τοποθέτησή του με μια έντονη αναφορά στις επιθέσεις που δέχονται πολιτικά πρόσωπα, τονίζοντας: «Όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ, που με τόση άνεση επιτίθεστε, το βάρος το ψυχολογικό στο οποίο υποβάλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους; Για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του» κατέληξε.