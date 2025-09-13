«Στην κουβέντα των γιατρών ότι “τα λεφτά που παίρνουμε είναι λίγα”, τους έχω δώσει το δικαίωμα να ασκούν παράλληλα ιδιωτικό έργο ώστε αν θέλει ο συγκεκριμένος γιατρός να βγάλει παραπάνω λεφτά, να πάει το απόγευμα να χειρουργεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να λαμβάνει παραπάνω λεφτά νόμιμα, φορολογημένα.

Όσο είμαι υπουργός Υγείας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό το φακελάκι!»

Γεωργιάδης (ρ/σ ΣΚΑΙ 10-9-2025)

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Εργοδότης με τις δεύτερες χειρότερες αμοιβές στην ΕΕ δικαιούται να λέει στους υπαλληλους του: Δεν σας δίνω παραπάνω αμοιβές αλλά πάρτε μπουρμπουάρ από τους ασθενείς, «νόμιμα», το απόγευμα!

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: οι «εναλλακτικοί πόροι» που θα τσοντάρουν στις ιατρικές αμοιβές αντί του κράτους, αφαιρούνται από μεγαλοαστούς που πριν πήγαιναν στις σουίτες του ΥΓΕΙΑ ή από απηυδισμένους απο το ΕΣΥ μέσους ανθρώπους;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Νομιμοποίησε το φακελλάκι για «να τα παίρνουν νόμιμα και φορολογημένα». Διασφάλισε ότι δεν θα ακολουθήσει μεταφορά της πελατειακής σχέσης στο πρωινό ωράριο, σε βάρος προφανώς των υπολοίπων χρηστών;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Καταναλώσαμε φάρμακα βάσει ιδιωτικών κινήτρων (μίζας) ενώ με παρόμοιο κίνητρο γίνονται πολλές παραπομπές μεταξύ των ειδικοτήτων. Η γενίκευση της συναλλαγής στην θεραπευτική σχέση τι περαιτέρω επιπτώσεις θα έχει;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Παραβαίνουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο θέμα του ωραρίου των ιατρών Το κυνήγι κέρδους στον «ελεύθερο χρόνο τους», υπονοεί βιονικό είδος ιατρών ή εκπτώσεις στις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο;

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Πόσοι ιατροί μπορούν να «χειρουργούν απόγευμα» και γενικά να μετέχουν στο πάρτι χωρίς την τεχνητή εκ μέρους τους δημιουργία της σχετικής «αγοράς»; Όσοι πίστεψαν το ελληνικό κράτος όταν τους προσέλαβε με υποσχεση αμοιβής για φούλ-ταίμ κι αποκλειστική απασχόληση;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Το ΕΣΥ βασίζεται και σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλους εργαζόμενους και πρώτα απ’ όλα στους νοσηλευτές που παραιτούνται και μεταναστεύουν. Λείπουν κίνητρα, εκπαίδευση, επάρκεια στελέχωσης, ΒΑΕ, περισσεύει η υπερεργασία ΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Στην ίδια εκπομπή (1/2024), επαιρόταν πως:«είμαι ο άνθρωπος που έκλεισε επτά νοσοκομεία!» Ο περιφερόμενος θορυβοπποιός σαν Παττακός χωρίς μυστρί πόσα νοοκομεία δημιούργησε στα 3 έτη συνολικής θητείας του; Είναι πράγματι πολύ μεγάλο το ΕΣΥ, όπως λέει, για να δουλεύουν όλα ρολόι. Πόσα όμως από αυτά τα ευάριθμα ιδρύματα όπου αναφέρεται, τα δημιούργησε (διαχρονικώς) η παράταη του επαιρόμένου αιδώς Αργείοι;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Αυτό το «όσο είμαι εγώ»… δεν θα γίνει ανεκτό το φακελάκι, κρύβει κάποια μπηχτή για προκατόχους; Μας προέκυψε Κέρβερος της θεραπευτικής ηθικής με Novartis και νανογιλέκα; Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια …

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η: Επι Αδώνιδος οι “ενθουσιασμένοι ιατροί” ψηφίζουν 80% ΚΚΕ κι ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ωστόσο ο ελεγχόμενος δεν νομίζω να είναι κομμουνιστοσυμμορίτης δεδομένου ότι του ανατέθηκε σκανδαλωδώς η δνση της ΚΧ κλινικής απο την διοίκηση της ΝΔ (Ιπποκράτειο-2020), παρά την προηγουμενη καταδίκη του για χρηματισμό.