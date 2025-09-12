Για τα συναισθήματά της, την αγωνία της και την απογοήτευση που ένιωσε, όταν ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών της ζήτησε «φακελάκι» για την επέμβαση του συζύγου της, μίλησε η γυναίκα που έκανε την καταγγελία.

«Όταν μπήκα μέσα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μου είπε “όπως βλέπεις κορίτσι μου εγώ δεν σου μιλάω για χρήματα, με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγος”. Πέμπτη απόγευμα βγαίνει ο σύζυγός μου από τη ΜΕΘ και με παίρνει μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει. Είπε στην κόρη μου να βγει έξω και εκεί μου λέει “άκου Σοφία, εγώ παίρνω 5.000, για εσένα, επειδή είσαι εσύ 3.000”. Και έχω μείνει κάγκελο και λέω “τι συμβαίνει;”. Λέω “τι εννοείτε γιατρέ 3.000; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου”. “Αύριο τότε” μου λέει, “για να πληρώσω και τους μέσα”», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Με γονάτισε! Αγχώθηκα. Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα. Μετά ντράπηκα, γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα και μετά σκεφτόμουν, μα πού βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό, σε δημόσιο;», πρόσθεσε και δεν έκρυψε τον φόβο που ένιωσε, για το τι μπορεί να πάθει ο σύζυγός της, αν δεν έδινε τα χρήματα στον γιατρό. «Έφτασα στα όριά μου. Έχω παιδευτεί από 6 Φεβρουαρίου με τον σύζυγό μου, έχει πολλαπλά προβλήματα υγείας και το τελευταίο ήταν η καρδιά. Πριν από λίγο κόψαμε πόδι. Όταν εγώ μετά από όλα αυτά και από κέντρα αποκατάστασης, έχουμε ματώσει οικονομικά, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα βρω και χρήματα και ότι θα αγχωθώ για να πληρώσω έναν γιατρό που πληρώνεται ήδη», είπε.

Όπως τόνισε, με τον σύζυγό της είναι μαζί από 22 χρονών και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να τον έχει κοντά της. «Δε θέλω να τον χάσω για τίποτα. Γι’ αυτό παλεύω με νύχια και με δόντια. Είμαστε ένα. Το κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ο γιατρός. Όποια στιγμή και να βρισκόταν εκεί πέρα ήμουν από πάνω», είπε. «Του έδωσα τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα και μου είπε: “εντάξει Σοφία, πάω να τα δώσω και στους άλλους”. Τον ρώτησα αν θέλει να τα μετρήσει και απάντησε “όχι σου έχω εμπιστοσύνη”», συνέχισε.

Αμέσως μετά ο γιατρός συνελήφθη, ενώ στο φως έχουν έρθει κι άλλες καταγγελίες από συγγενείς ασθενών, από τους οποίους είχε ζητήσει χρήματα. Η δίκη του σήμερα στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε.